Максимальная величина пособия для безработных Приморья увеличится до 12 130 рублей
В апреле максимальный размер пособия по безработице увеличится по всей стране до минимального размера оплаты труда. В Приморском крае МРОТ на сегодня составляет — 12 130 рублей. Сейчас так называемые незанятые приморцы получают 8 тысяч рублей.
— В ближайшее время будут внесены все необходимые изменения в нормативную базу, — сообщает глава краевого минтруда Светлана Красицкая.
Как сообщило министерство труда и социальной политики края началось усиление поддержки граждан, вынужденно оставшихся без работы. Однако представители ведомства подчеркивают: выплаты в повышенном размере будут получать приморцы, которым было назначено максимальное пособие. Для длительно не работающих граждан выплаты останутся в прежнем размере.
Так же сайт правительства края сообщает, что максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер пособия составлял 11 280 рублей.
СПРАВКА
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Приморский центр занятости населения прекратил личный прием граждан. Чтобы встать на учет в региональной службе занятости и получить статус безработного предлагается подать заявление в электронном виде через Интерактивный портал министерства труда и социальной политики, через портал Госуслуг или по предварительной записи по телефону: 8 (423) 246-94-99.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU