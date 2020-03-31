Максимальная величина пособия для безработных Приморья увеличится до 12 130 рублей

31 Март 2020 2020-03-31T06:12:05+03:00

На 1 марта количество зарегистрированных безработных в Приморье 10421 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Однако такую сумму смогут получать не все незанятые граждане

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В апреле максимальный размер пособия по безработице увеличится по всей стране до минимального размера оплаты труда. В Приморском крае МРОТ на сегодня составляет — 12 130 рублей. Сейчас так называемые незанятые приморцы получают 8 тысяч рублей.

— В ближайшее время будут внесены все необходимые изменения в нормативную базу, — сообщает глава краевого минтруда Светлана Красицкая.

Как сообщило министерство труда и социальной политики края началось усиление поддержки граждан, вынужденно оставшихся без работы. Однако представители ведомства подчеркивают: выплаты в повышенном размере будут получать приморцы, которым было назначено максимальное пособие. Для длительно не работающих граждан выплаты останутся в прежнем размере.

Так же сайт правительства края сообщает, что максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер пособия составлял 11 280 рублей.

СПРАВКА

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Приморский центр занятости населения прекратил личный прием граждан. Чтобы встать на учет в региональной службе занятости и получить статус безработного предлагается подать заявление в электронном виде через Интерактивный портал министерства труда и социальной политики, через портал Госуслуг или по предварительной записи по телефону: 8 (423) 246-94-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU