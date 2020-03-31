2020-03-31T07:03:55+03:00
Общество

Житель Владивостока, прилетевший из Англии, нарушил режим самоизоляции

19-летнему парню грозит административная ответственность
Константин МИХАЙЛОВ
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Полиция помогает сотрудникам Роспотребнадзора и медиком выявлять людей, нарушающих режим самоизоляции. Фото: архив КППолиция помогает сотрудникам Роспотребнадзора и медиком выявлять людей, нарушающих режим самоизоляции. Фото: архив КП
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Сотрудники полиции Приморья установили, что 19-летний житель краевого центра, недавно вернувшийся из Великобритании, покидал квартиру, находясь в режиме самоизоляции. Таким образом, молодой человек нарушил требования Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 6 (Советский район Владивостока) составил на несознательного гражданина административный протокол. Теперь любителю прогуляться на свежем воздухе предстоит заплатить штраф от пятисот до одной тысячи рублей. Хотя, если повезет, парень отделается просто предупреждением.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, полиция отправила материалы по инциденту в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Напоминаем, россияне, вернувшиеся из заграничных поездок, обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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