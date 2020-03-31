2020-03-31T07:47:26+03:00
Общество

Только четверо: Роспотребнадзор информирует по инфицированным COVID-19 в Приморье

Помимо приморцев, у которых обнаружен новый коронавирус, в крае есть «подозрительный» пациент
Константин МИХАЙЛОВ
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Официально в Приморье только четверо людей инфицированы COVID-19. Фото: PixabayОфициально в Приморье только четверо людей инфицированы COVID-19. Фото: Pixabay
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По данным территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, сейчас в регионе четыре официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом. О двух новых инфицированных стало известно ночью с 30 на 31 марта. Заболевшие жители края посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Мексика, Италия, Австрия.

Сообщается, что в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 находится пациент с предварительно положительной пробой на новый коронавирус. Его проба уже отправлена в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Там будет установлен окончательный диагноз. До тех пор, пока не уточнен диагноз пациент будет иметь статус «подозрительный». «Говорить, что он зараженный, недопустимо», — уточняют специалисты и отмечает, что и этот случай также завозной.

«Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении. Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы», — подчеркивает ведомство.

По информации министерства здравоохранения Приморья, сейчас в медучреждениях края 39 человек находятся на карантине. Это четверо зараженных, один «подозрительный», а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ. Более 4-х тысяч человек в крае находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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