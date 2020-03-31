Работа АО «Восточный Порт» налажена в условиях карантина

31 Март 2020 2020-03-31T07:56:21+03:00

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АО «Восточный Порт» обеспечивает непрерывность работы по обработке угольной продукции на морской транспорт без снижения показателей графика грузооборота.

Сегодня, когда важнейшим приоритетом является обеспечение безопасности здоровья каждого сотрудника, предприятие провело реорганизацию работы трудовых и производственных ресурсов. Это позволило обеспечить безопасную работу сотрудников, которые сохраняют непрерывность производственного процесса, с одной стороны. С другой стороны, АО «Восточный Порт» выполняет все обязательства перед партнерами в угледобывающей отрасли и ОАО «РЖД», гарантируя четкость выполнения высоких показателей работы в сложных экономических условиях.

Компания реализовала необходимые мероприятия в соответствии с указом Президента РФ и другими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Для сотрудников, задействованных на производстве, изменены условия работы с учетом повышенной безопасности.

Для остальных структурных подразделений, не задействованных напрямую в производственных процессах, введена нерабочая неделя с сохранением за сотрудниками заработной платы. Сотрудники администрации Порта переведены на дистанционный режим работы.

Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции проводятся в АО «Восточный Порт» с конца января 2020 года. На протяжении двух месяцев все работники компании в обязательном порядке используют противовирусные маски и дезинфицирующие вещества: их можно получить, либо заменить на проходных пунктах предприятия. На всех перегрузочных комплексах работают медицинские пункты, проводящие медицинский осмотр сотрудников, заступающих на смену. Здесь же смонтированы бесконтактные тепловизоры, с помощью которых осуществляется круглосуточная проверка. Во всех офисных помещениях производится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а в столовых работают приборы для обеззараживания воздуха.

Помимо указанных мер, с 23 марта 2020 года АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» отменили все массовые мероприятия (в том числе, в микрорайоне Врангель) для минимизации риска заражения местных жителей коронавирусной инфекцией. В настоящее время компания и Фонд «Восточный Порт» проводят информирование сотрудников и населения Врангеля о необходимых действиях, связанных с самоизоляцией, личной гигиеной и организацией домашнего досуга на период вынужденного отпуска.