Для тигров границ не существует. Полосатая хищница из Приморья прогулялась в Китай

31 Март 2020 2020-03-31T08:31:52+03:00

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Тигрица из Лазовского заповедника, не так давно возвращенная в дикую природу, сходила на прогулку в Китай, сообщил Центр «Амурский тигр».

— Поступок тигрицы из Лазо очень неожиданный и, на мой взгляд, безответственный. Ей можно было бы простить переход границы в условиях карантина, но то, что она, по всей видимости, совершила данный визит вместе с тигренком (или тигрятами), удивляет, ведь она дважды пересекла реку Амур! — заявил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ученых взволновало то, что лед на реке уже не везде крепкий, и путешествие могло обернуться трагедией. Специалисты пока не нашли логичного объяснения вояжу зверя: по ту сторону границы, на участке, который посетила тигрица, нет копытных животных, в отличие от угодий, где тигрица обитала в последнее время.

СПРАВКА

Тигрица из Лазо была возвращена в дикую природу весной 2018 года вместе с тигром Сайханом. Путь этих хищников к свободе был непростым. Они еще тигрятами с разницей в месяц попали в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье. Малышей выходили и выкормили. После нескольких месяцев лечения и карантина тигрята были выпущены в один просторный вольер, где при поддержке Центра «Амурский тигр» больше года вместе готовились к возвращению в тайгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU