Во Владивостоке мужчина ударил сотрудника ФСБ ногой в плечо
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 28-летнего жителя Владивостока, который ударил сотрудника районной инспекции ПУ ФСБ России по Приморскому краю. Инцидент произошел в районе владивостокской бухты Улисс, когда мужчина пытался помешать пограничникам составить протокол о «незаконной транспортировке, выгрузке и хранении особей камчатского краба и краба-стригуна опилио».
Удар был только один, но нанесен был ногой. И пришелся сотруднику ФСБ по левому плечу. Как сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, удар причинил пограничнику телесное повреждение в виде кровоподтека и физическую боль.
Уголовное дело завели по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Собрана достаточная доказательная база и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU