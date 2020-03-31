2020-03-31T09:21:19+03:00
Общество

Во Владивостоке мужчина ударил сотрудника ФСБ ногой в плечо

Нападение на правоохранителя связано с незаконной перевозкой краба
Константин МИХАЙЛОВ
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Инцидент произошел во время составления протокола о незаконной перевозке краба. Фото: архив КПИнцидент произошел во время составления протокола о незаконной перевозке краба. Фото: архив КП
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 28-летнего жителя Владивостока, который ударил сотрудника районной инспекции ПУ ФСБ России по Приморскому краю. Инцидент произошел в районе владивостокской бухты Улисс, когда мужчина пытался помешать пограничникам составить протокол о «незаконной транспортировке, выгрузке и хранении особей камчатского краба и краба-стригуна опилио».

Удар был только один, но нанесен был ногой. И пришелся сотруднику ФСБ по левому плечу. Как сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, удар причинил пограничнику телесное повреждение в виде кровоподтека и физическую боль.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Собрана достаточная доказательная база и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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