2020-03-31T10:17:23+03:00
Общество

Сахалин закрылся от всей России

Для островитян нет разницы: прибыл ты из другой страны или же из другого региона - садись на карантин и бери с собой родственников
Ангелина КРОВИНА
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В аэропорту на Сахалине граждане по приезде заполняют анкеты и подписывают предписанияВ аэропорту на Сахалине граждане по приезде заполняют анкеты и подписывают предписанияФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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На Сахалине продолжают усиливать безопасность в связи с коронавирусной инфекцией. Несколько дней назад губернатор сообщил, что все прибывающие в область граждане должны садиться на двухнедельный карантин. Причем, указание касалось как тех, кто прилетал из-за границы, так и тех, кто добирался из другого региона, пусть даже соседнего. Правда, разница между этими группами все же была: первых часто прямо с самолета принудительно отправляли жить в санатории и лагеря, а вторых же обязывали соблюдать домашний карантин. На сегодняшний же день, 31 марта, грань практически размылась. Все пассажиры в случае чего несут одинаковую административную и уголовную ответственность. Причем не только они должны находиться в домашней обсервации, но и родственники, проживающие с ними.

Сахалинцы, обязанные быть на карантине, дают официальное согласие на использование персональных данных – фотографии, транспортных номеров, данных мобильного телефона. Система «Безопасный город» и телефонная связь отслеживает тех, кто выходит из дома и представляет опасность для здоровья окружающих.

– От всех жителей нашей области сейчас требуется железная дисциплина, только так мы справимся с опасным заболеванием. Большинство людей проявляют сознательность, дают свое добровольное согласие и спокойно пережидают карантин дома. Они не хотят ставить под удар своих родных, друзей, соседей, коллег. Но есть также люди, которые не соблюдают режим и рискуют здоровьем окружающих. Они будут находиться в лагере «Юбилейный» и других обсерваторах, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Кроме того, сахалинцев два раза в день с помощью систем централизованного оповещения напоминают о необходимости оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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