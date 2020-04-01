В первый день апреля в Приморье будет пасмурно и дождливо

1 Апр 2020 2020-04-01T01:14:18+03:00

Небольшие осадки ожидаются во Владивостоке, Находке и Уссурийске

Изменить размер текста: A A

Погоду в первый день апреля в Приморском крае определяет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в регионе ожидаются небольшие осадки. При северо-западном умеренном ветре, средняя температура составит +7...+12°C.

Во Владивостоке с утра туман, возможен и дождь, вероятность выпадения осадков – 50 %. Погода будет облачная, с прояснениями. Ожидается ветер северный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +8...+10°C.

Небольшой дождь ожидается и в Уссурийске. Осадки пройдут с вероятностью 70%. В городе прогнозируется ветер северный умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.

В приморском городе Находка сегодня облачно, утром небольшой дождь. Впервой половине дня ожидается ветер северный, северо-западный умеренный, после обеда – до сильного. Столбики термометров поднимутся до +11...+13°C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU