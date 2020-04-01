Серьезный удар по криминальному бизнесу морепродуктов в Приморье
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота свыше 3 тонн различных водных биологических ресурсов. Об этом сообщила пресс-группа ведомства. Сразу в трех местах, во Владивостоке, Находке и поселке Краскино пограничники помешали промыслу местных браконьеров.
В Находке было задержано маломерное плавсредство, на борту которого представители закона обнаружили около 600 килограммов гребенчатой и северной креветки. Улов был изъят.
Во Владивостоке правоохранители обнаружили место хранения морепродуктов и транспортные средства, для нелегальной добычи. Из незаконного оборота изъяли более 2 тонн креветки, свыше 500 килограммов крабовой продукции и морского гребешка.
Во Владивостоке и поселке Краскино Хасанского района сотрудники Пограничного управления ликвидировали подпольные цеха по переработке ценных водных биологических ресурсов. У организаторов криминального бизнеса изъяли около 150 крабов разных видов и свыше 6800 особей сушеного трепанга. Более 1000 особей еще живого трепанга разных видов и свыше 6800 особей сушеного трепанга представители закона выпустили назад в море.
По всем фактам проводятся разбирательства, будут приняты процессуальные решения.
Нелегальная креветка во Владивостоке. Фото: Пограничное управления ФСБ России по Приморскому краю
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU