Серьезный удар по криминальному бизнесу морепродуктов в Приморье

1 Апр 2020 2020-04-01T03:10:55+03:00

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота свыше 3 тонн различных водных биологических ресурсов. Об этом сообщила пресс-группа ведомства. Сразу в трех местах, во Владивостоке, Находке и поселке Краскино пограничники помешали промыслу местных браконьеров.

В Находке было задержано маломерное плавсредство, на борту которого представители закона обнаружили около 600 килограммов гребенчатой и северной креветки. Улов был изъят.

Во Владивостоке правоохранители обнаружили место хранения морепродуктов и транспортные средства, для нелегальной добычи. Из незаконного оборота изъяли более 2 тонн креветки, свыше 500 килограммов крабовой продукции и морского гребешка.

Во Владивостоке и поселке Краскино Хасанского района сотрудники Пограничного управления ликвидировали подпольные цеха по переработке ценных водных биологических ресурсов. У организаторов криминального бизнеса изъяли около 150 крабов разных видов и свыше 6800 особей сушеного трепанга. Более 1000 особей еще живого трепанга разных видов и свыше 6800 особей сушеного трепанга представители закона выпустили назад в море.

По всем фактам проводятся разбирательства, будут приняты процессуальные решения.

Нелегальная креветка во Владивостоке. Фото: Пограничное управления ФСБ России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU