50 тысяч медицинских масок Китай передал Приморью

1 Апр 2020 2020-04-01T03:40:23+03:00

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Генеральное Консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке передало Приморскому краю гуманитарную помощь — 50 тысяч защитных масок. Это сделано в знак поддержки и в ответ на действия Приморья во время вспышки коронавируса в Китае. В том числе за помощь в перемещении груза с медицинскими средствами.

Как сообщило агентство международного сотрудничества региона, консульство поблагодарило приморцев и выразило признательность за совместную работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Генконсул КНР Янь Вэньбинь подчеркнул, что Приморский край принимает реальные меры, чтобы остановить распространение заболевания.

— Маски направят в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением, — отметил руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

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ИСТОЧНИК KP.RU