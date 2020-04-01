Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой

1 Апр 2020 2020-04-01T10:11:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Приморья обратилась к жителям края с призывом отнестись с пониманием к принимаемым мерам по самоизоляции. Органы правопорядка просят граждан ограничить свои перемещения и по возможности не выходить из дома без острой необходимости.

Стражи порядка еще раз напоминают о том, что решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе приостановлено проведение публичных мероприятий, деятельность ряда предприятий и организаций. Введен режим полной самоизоляции. Гражданам рекомендовано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за медицинской помощью, выхода в ближайший магазин, выгула домашних животных на расстоянии не больше 100 метров от места проживания, выноса отходов.

Контроль за соблюдением ограничительных мер осуществляют представители Роспортребнадзора, территориальных административных комиссий, а также сотрудники полиции и войск национальной гвардии.

Акцентируется внимание на том, что если люди, находящиеся на улице, нарушили какое-то из вышеперечисленных правил, сотрудники полиции будут требовать несознательных граждан вернуться домой.

— Берегите себя и своих близких. Находясь в общественных местах, используйте индивидуальные средства защиты и соблюдайте безопасную дистанцию, — говорится в обращении, которое пресс-служба УМ ВД России по Приморскому краю разослала средствам массовой информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU