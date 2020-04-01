2020-04-01T10:11:47+03:00
Общество

Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой

Соблюдение режима самоизоляции граждан в Приморье, помимо полиции, контролируют Росгвардия, представители Роспотребнадзора и территориальных административных комиссий
Константин МИХАЙЛОВ
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Полиция Приморье контролирует режим самоизоляцииПолиция Приморье контролирует режим самоизоляцииФото: Милана СОКОЛ
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Полиция Приморья обратилась к жителям края с призывом отнестись с пониманием к принимаемым мерам по самоизоляции. Органы правопорядка просят граждан ограничить свои перемещения и по возможности не выходить из дома без острой необходимости.

Стражи порядка еще раз напоминают о том, что решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе приостановлено проведение публичных мероприятий, деятельность ряда предприятий и организаций. Введен режим полной самоизоляции. Гражданам рекомендовано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за медицинской помощью, выхода в ближайший магазин, выгула домашних животных на расстоянии не больше 100 метров от места проживания, выноса отходов.

Контроль за соблюдением ограничительных мер осуществляют представители Роспортребнадзора, территориальных административных комиссий, а также сотрудники полиции и войск национальной гвардии.

Акцентируется внимание на том, что если люди, находящиеся на улице, нарушили какое-то из вышеперечисленных правил, сотрудники полиции будут требовать несознательных граждан вернуться домой.

— Берегите себя и своих близких. Находясь в общественных местах, используйте индивидуальные средства защиты и соблюдайте безопасную дистанцию, — говорится в обращении, которое пресс-служба УМ ВД России по Приморскому краю разослала средствам массовой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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