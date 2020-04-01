Самоизоляция бетонными блоками: во Владивостоке закрыли проезд к популярному месту отдыха
В районе зоны отдыха на Моргородке муниципальные службы установили заслон для автомобилистов
Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» устанавливают бетонное ограждение на Моргородке. фото: сайт администрации Владивостока
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В период полной самоизоляции Приморья руководство Владивостока начало ограничивать проезд автомобилей к местам массового отдыха.
Сегодня, 1 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе зоны отдыха на Моргородке. В сообщении мэрии Владивостока говорится, что ограждения для автомобилей устанавливают временно — на период ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU