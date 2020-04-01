Самоизоляция бетонными блоками: во Владивостоке закрыли проезд к популярному месту отдыха

1 Апр 2020 2020-04-01T13:51:58+03:00

В районе зоны отдыха на Моргородке муниципальные службы установили заслон для автомобилистов

Изменить размер текста: A A

В период полной самоизоляции Приморья руководство Владивостока начало ограничивать проезд автомобилей к местам массового отдыха.

Сегодня, 1 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе зоны отдыха на Моргородке. В сообщении мэрии Владивостока говорится, что ограждения для автомобилей устанавливают временно — на период ограничительных мер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU