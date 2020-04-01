2020-04-01T13:24:28+03:00
Общество

МФЦ во Владивостоке в срочном порядке выдали паспорта и перешли на "удаленку"

В условиях самоизоляции получать дальше паспорта и свидетельства о рождении граждане будут заказными письмами
Константин МИХАЙЛОВ
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МФЦ во Владивостоке продолжат работу в новых условияхМФЦ во Владивостоке продолжат работу в новых условияхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В условиях режима самоизоляции многофункциональные центры «МФЦ Приморского края» сегодня, 1 апреля, во Владивостоке организовали выдачу документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации: паспортов и свидетельств о рождении. Эти документы могут экстренно потребоваться жителям Приморья, например, при посещении лечебного учреждения или поездки между городами. Всех заявителей обзвонили сотрудники call-центра МФЦ, а также отправили СМС. За день свои документы получили более 300 человек.

— Мы понимаем, что несмотря на карантин наши заявители должны иметь возможность получить результаты предоставления других государственных и муниципальных услуг, сообщил директор КГАУ «МФЦ Приморского края» Сергей Александров.

2 апреля call-центр МФЦ будет принимать заявки на получение результатов государственной услуги «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Документы отправят заявителям заказными ценными письмами. Это сделают, чтобы приморцам не пришлось нарушать условий самоизоляции.

МФЦ Владивостока планируют на следующей неделе проанализировать список оставшихся, не выданных документов и принять решение по порядку и срокам их выдачи гражданам.

Напоминаем, продолжает ежедневную работу call-центр «Мои документы». Его специалисты помогают заявителям определить оптимальный путь получения государственных услуг с учетом введенных ограничений. Консультации по всем государственным и муниципальным услугам предоставляются по телефону: 8(423) 201-01-56″.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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