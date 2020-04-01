2020-04-01T14:34:48+03:00
Общество

Отсрочка по налогам из-за коронавируса во Владивостоке 2020: какие предприятия получат и на какой период

Рассказываем, какие предприятия получат отсрочку по налогам из-за коронавируса
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Малый и средний бизнес в Приморье получит отсрочку по налогамМалый и средний бизнес в Приморье получит отсрочку по налогамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Приморский бизнес из-за из-за коронавируса получит отсрочку по налогам. Рассказываем, какие антикризисные меры приняло правительство региона.

Пакет антикризисных мер для приморских предпринимателей предусматривает снижение налогов для отраслей, наиболее ощутивших последствия эпидемии.

Подготовлены рекомендации для кредитных и микрофинансовых организаций, других кредиторов реструктуризировать существующие обязательства и займы таким образом, чтобы предприниматели могли их обслуживать с учетом снижения доходности и изменения экономических условий.

Банки могут использовать рассрочку платежа, перенос и другие меры для того, чтобы подобрать тот режим выплат, который будет наиболее эффективным в данным момент.

Банк России существенно увеличил объем кредитов, которые предоставляются банкам для финансирования МСП, и предоставил этому сектору дополнительную ликвидность в размере 500 миллиардов рублей, чтобы банки смогли удержать, а самое главное – не сокращать объемы кредитования МСП.

Сейчас готовятся предложения по изменению законодательства по формированию кредитных историй и индивидуальных рейтингов заемщиков. Эти поправки позволят физическим и юридическим лицам не «подпортить» свою кредитную историю из-за трудностей, возникших в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Уже сейчас рекомендовано не учитывать события реструктуризации долга по кредитам при формировании индивидуальных рейтингов граждан.

В связи со сложившейся ситуацией некоторые кредитные организации пересмотрели графики своей работы. С обновленным режимом можно ознакомиться на их сайтах.

Кстати, на общероссийском уровне действуют такие меры поддержки, как снижение в 2 раза страховых взносов (с 30% до 15%), отсрочка по уплате всех налогов, за исключением НДС.

Кроме того будет минимизировано количество платежей на обслуживание кредитного долга – система кредитных каникул. Эта программа охватит кредитный портфель объемом около полутриллиона рублей. Бизнес избавят в ближайшие полгода от платежей примерно на 100 миллиардов рублей по основному «телу долга», и до 25 миллиардов рублей – по платежам. Всего в совокупности у малого бизнеса высвободится и останется в обороте 125 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отсрочка по налогам из-за коронавируса во Владивостоке 2020: какие предприятия получат и на какой период
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