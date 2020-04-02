2020-04-02T00:41:40+03:00
Общество

До +15 градусов тепла в Приморье: синоптики о температуре в ближайшие сутки

Погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье продолжается потеплениеВ Приморье продолжается потеплениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На приморскую погоду 2 апреля влияет поле повышенного атмосферного давления. В крае сегодня стоит преимущественного переменная облачность. На севере с 40% вероятностью возможны осадки в виде дождя. Умеренный ветер берет направления с северо-запада и запада. Температура воздуха +10...+15 градусов, сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке на небе переменная облачность. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер западный, юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха 9...11 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Ветер слабый,со второй половины дня западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15 градусов тепла.

В Находке сегодня осадков не прогнозируют, на небе переменная облачность. Ветер дует с запада и юго-запада, по силе - от слабого до умеренного. Температура воздуха 10...12 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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