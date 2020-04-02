Хотел выгулять собаку, но пропал без вести: во Владивостоке разыскивают мужчину

2 Апр 2020 2020-04-02T02:06:37+03:00

Приморцев просят внимательно присмотреться к ориентировке, быть может, кто-то видел самого Михаила или очень похожего на него человека

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48-летний Михаил Антонькин 28 марта вышел из дома во Владивостоке по адресу: улица Вторая, 9. В районе половины пяти часов дня он вышел из дома вместе со своей собакой. Хотел выгулять. С тех пор и до настоящего времени никто из близких мужчину не видел. Его местоположение неизвестно. Приморцев просят внимательно присмотреться к ориентировке, быть может, кто-то видел самого Михаила или очень похожего на него человека.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы русые с сединой, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: футболка, вязаная кофта зеленого цвета, синяя болоньевая куртка на замке средней длины и с капюшоном, синие джинсы, черные полуботинки на шнуровке с белой подошвой.

Собака, которая была с Михаилом, беспородная. Шерсть преимущественно черного цвета, но на груди есть бело пятно, ошейник коричневого цвета, 40-50 сантиметров в холке, отзывается на кличку Амур.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU