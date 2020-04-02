Элитный Lexus во Владивостоке выставили на торги из-за невыплаченного кредита

2 Апр 2020 2020-04-02T02:04:42+03:00

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Житель Владивостока взял в банке кредит на крупную денежную сумму, но выплачивать средства обратно не захотел. В итоге у него накопилось задолженность на два миллиона рублей. При этом во время оформления в качестве залога приморец указал свой Lexus LX 570, 2010 года выпуска. Так, элитный внедорожник у него изъяли и выставили на торги, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.

Представители банка обратились в суд, попросили взыскать долг, продав автомобиль на публичных торгах. Судья иск удовлетворил.

- В добровольном порядке имеющуюся задолженность мужчина не погасил, ввиду чего в рамках сводного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику, а также ограничил приморца в праве выезда за пределы Российской Федерации, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Заложенный Lexus изъяли и передали на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU