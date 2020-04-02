Элитный Lexus во Владивостоке выставили на торги из-за невыплаченного кредита
Житель Владивостока взял в банке кредит на крупную денежную сумму, но выплачивать средства обратно не захотел. В итоге у него накопилось задолженность на два миллиона рублей. При этом во время оформления в качестве залога приморец указал свой Lexus LX 570, 2010 года выпуска. Так, элитный внедорожник у него изъяли и выставили на торги, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.
Представители банка обратились в суд, попросили взыскать долг, продав автомобиль на публичных торгах. Судья иск удовлетворил.
- В добровольном порядке имеющуюся задолженность мужчина не погасил, ввиду чего в рамках сводного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику, а также ограничил приморца в праве выезда за пределы Российской Федерации, - рассказывают в пресс-службе ведомства.
Заложенный Lexus изъяли и передали на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU