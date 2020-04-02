2020-04-02T01:59:12+03:00
Общество

В Приморье заблокировали сайт с поддельными дипломами

Аттестаты, по обещаниям создателей интернет-ресурса, тоже можно было купить
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Торговать официальными документами - уголовное преступлениеТорговать официальными документами - уголовное преступлениеФото: Александр ГЛУЗ
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Представители Лесозаводской межрайонной прокуратуры мониторили сайты в интернете и нашли кое-что интересное. Некто то ли один, то ли целой бандой якобы продавал за деньги поддельные аттестаты государственного образца и дипломы об образовании. Размещать подобную информацию в России запрещено, а торговать официальными документами - тем более. Так что сайт по решению суда заблокировали.

- Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанному сайту Лесозаводский межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление. Суд удовлетворил исковые требования, признав информацию о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца запрещенной к распространению, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем, действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта являются уголовно-наказуемыми деяниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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