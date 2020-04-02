2020-04-02T02:31:51+03:00
Общество

Аварийность на дорогах Приморья резко упала

В период самоизоляции полиция края не стала ограничивать передвижение приморцев на личном автотранспорте
Константин МИХАЙЛОВ
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Меньше машин на дорогах - меньше аварийМеньше машин на дорогах - меньше аварийФото: Милана СОКОЛ
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Госавтоинспекция региона сообщила, что в период самоизоляции на территории Приморского края отмечается серьезное снижение основных показателей аварийности. Всего за три последних дня краевая ГИБДД отреагировала на 124 дорожно-транспортных происшествиях. 119 из них произошли с материальным ущербом. В пяти происшествиях есть пострадавшие. По счастью погибших нет, но 9 человек получили травмы. Повреждено 222 транспортных средства.

Большая часть последних ДТП связана со столкновениями транспортных средств. Второе место занял наезд на стоящее транспортное средство или на препятствие.

В плане аварийной опасности городов обычный расклад не изменился: по-прежнему самый аварийный город Приморья Владивосток — 57 ДТП. За ним следует Уссурийск — 12 происшествий. По времени суток пик аварийности приходится на временной промежуток с 13 до 14 часов.

Ведомство сравнило минувшие дни с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в регионе было зарегистрировано 189 ДТП, 3 человека погибли, 24 — получили травмы различной степени тяжести, было повреждено 337 автомобилей. В сравнении с текущим годом снижение по числу ДТП составляет 35%, по числу погибших — 100%, числу пострадавших — 62%.

Госавтоинспекция Приморского края акцентирует внимание на том, что в настоящий момент полиция не производит ограничений на передвижение транспортных средств граждан, а проводит разъяснительную работу, напоминая о важности сокращения пребывания вне дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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