2020-04-02T03:08:30+03:00
Общество

Выплаты пенсий в Приморье произведут в обычные сроки

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Пенсионеры Приморья не прислушались к рекомендациям Правительства края остаться дома, а раньше времени отправились в банки и на почту за пенсией. Вероятнее всего, ажиотаж вызвали публикации СМИ о досрочной выплате пенсий в различных регионах страны.

Как рассказали редакции "КП - Владивосток" в Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, график выплат остался прежним:

- В апреле 2020 г. приморцам - получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно, двумя потоками: 15 и 22 апреля.

- Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через Почту России, почтальоны обязательно доставят денежные средства на дом в дату, утвержденную графиком доставки в период с 3 по 20 апреля.

В Приморском отделении ПАО Сбербанк корреспондентов "КП - Владивосток" заверили, что режим работы офисов позволит получить пенсии своевременно и в полном объёме.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.

Также в Сбербанке подчеркнули, что для получения пенсии необязательно идти в отделение банка: если вы получаете пенсию на карту, она будет зачислена на ваш счёт. Если вы еще не успели оформить карту, в отделении можно получить бесплатную карту МИР, на её базе в крае разработана льготная карта «Приморец». Её держатели имеют скидки в магазинах-партнёрах социального проекта на территории всего Приморского края.

Картой можно платить в магазине, не снимая наличные, а регулярные платежи совершать с помощью удобных сервисов в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Актуальный график работы офисов размещен на странице «Отделения и банкоматы» и в Сбербанк Онлайн (информация регулярно обновляется).

Также график работы офисов банка можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 (бесплатно).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

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