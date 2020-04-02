2020-04-02T03:11:24+03:00
Общество

800 тысяч марлевых повязок привезли в Приморский край

В ближайшее время регион ожидает новых поступлений медицинской аппаратуры и средств защиты от инфекции
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморье защищается от инфекцииПриморье защищается от инфекцииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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О прибытии в Приморье партии марлевых повязок в количестве 800 тысяч штук сообщил официальный сайт правительства края. Как информирует региональное министерство по делам ГО и ЧС, защитные повязки уже доставлены на склад и будут распределены по госучреждениям.

Средства на закупку повязок были направлены из финансового резерва региона. Подписаны контракты на поставку более тысячи бесконтактных термометров, тысячи облучателей рецикуляторных, почти 55 тысяч респираторов FFP2, более 800 транспортировочных систем со средой для вирусов, почти 3,4 тысячи пробирок для забора крови, семи аппаратов ИВЛ. Приморский край в ближайшее время получит дополнительные средства защиты, медицинскую аппаратуру и расходные материалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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