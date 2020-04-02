Бизнес Приморья получит трехмесячную отсрочку оплаты аренды за краевое имущество
Предпринимателей Приморья освободят на три месяца от оплаты аренды за краевое имущество, сообщает Правительство края. Арендные платежи отменили для восьми направлений малого и среднего бизнеса.
1. Авиаперевозки, аэропортная деятельность, автоперевозки (код ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19);
2. Культура и организация досуга и развлечений (код ОКВЭД: 90); физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (код ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4);
3. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД: 79);
4. Гостиничный бизнес (код ОКВЭД: 55);
5. Общественное питание (код ОКВЭД: 56);
6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (код ОКВЭД: 85.41, 88.91);
7. Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД: 82.3);
8. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (услуги парикмахерских и салонов красоты) (код ОКВЭД: 96.02).
Согласно распоряжению Правительства края, воспользоваться льготой по оплате аренды смогут представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность пострадала от введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
- Пока мы предусмотрели такую возможность на три ближайших месяца. Мы надеемся, в дальнейшем ситуация нормализуется и компании смогут вернуться к привычному графику работы. Но при необходимости предприниматели смогут получить отсрочку по оплате аренды с июня по сентябрь – до конца декабря 2020 года, – заявил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.
Чтобы получить поддержку, предпринимателям нужно обратиться в уполномоченный орган с обращением об освобождении от внесения арендной платы. Кроме того после окончания льготного периода предприниматели смогут получить отсрочку по внесению арендной платы на период с 19 июня по 19 сентября. Полностью платежи должны быть погашены до 31 декабря 2020 года.
Сообщается, что аналогичные меры поддержки в ближайшее время появятся и во всех муниципалитетах в отношении местного имущества. Во Владивостокском городском округе администрация ввела отсрочку по взиманию аренды с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Это распространяется на земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности. Погасить платежи предприниматели смогут до конца 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU