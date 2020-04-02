Бизнес Приморья получит трехмесячную отсрочку оплаты аренды за краевое имущество

2 Апр 2020 2020-04-02T03:49:58+03:00

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Предпринимателей Приморья освободят на три месяца от оплаты аренды за краевое имущество, сообщает Правительство края. Арендные платежи отменили для восьми направлений малого и среднего бизнеса.

1. Авиаперевозки, аэропортная деятельность, автоперевозки (код ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19);

2. Культура и организация досуга и развлечений (код ОКВЭД: 90); физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (код ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4);

3. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД: 79);

4. Гостиничный бизнес (код ОКВЭД: 55);

5. Общественное питание (код ОКВЭД: 56);

6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (код ОКВЭД: 85.41, 88.91);

7. Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД: 82.3);

8. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (услуги парикмахерских и салонов красоты) (код ОКВЭД: 96.02).

Согласно распоряжению Правительства края, воспользоваться льготой по оплате аренды смогут представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность пострадала от введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Пока мы предусмотрели такую возможность на три ближайших месяца. Мы надеемся, в дальнейшем ситуация нормализуется и компании смогут вернуться к привычному графику работы. Но при необходимости предприниматели смогут получить отсрочку по оплате аренды с июня по сентябрь – до конца декабря 2020 года, – заявил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.

Чтобы получить поддержку, предпринимателям нужно обратиться в уполномоченный орган с обращением об освобождении от внесения арендной платы. Кроме того после окончания льготного периода предприниматели смогут получить отсрочку по внесению арендной платы на период с 19 июня по 19 сентября. Полностью платежи должны быть погашены до 31 декабря 2020 года.

Сообщается, что аналогичные меры поддержки в ближайшее время появятся и во всех муниципалитетах в отношении местного имущества. Во Владивостокском городском округе администрация ввела отсрочку по взиманию аренды с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Это распространяется на земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности. Погасить платежи предприниматели смогут до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU