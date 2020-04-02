2020-04-02T03:49:58+03:00
Общество

Бизнес Приморья получит трехмесячную отсрочку оплаты аренды за краевое имущество

В список льготников вошли представители малого и среднего бизнеса 8 направлений
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Правительство Приморья пытается помочь местному бизнесуПравительство Приморья пытается помочь местному бизнесуФото: Анна ПЛЕТНЕВА
Изменить размер текста:

Предпринимателей Приморья освободят на три месяца от оплаты аренды за краевое имущество, сообщает Правительство края. Арендные платежи отменили для восьми направлений малого и среднего бизнеса.

1. Авиаперевозки, аэропортная деятельность, автоперевозки (код ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19);

2. Культура и организация досуга и развлечений (код ОКВЭД: 90); физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (код ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4);

3. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД: 79);

4. Гостиничный бизнес (код ОКВЭД: 55);

5. Общественное питание (код ОКВЭД: 56);

6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (код ОКВЭД: 85.41, 88.91);

7. Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД: 82.3);

8. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (услуги парикмахерских и салонов красоты) (код ОКВЭД: 96.02).

Согласно распоряжению Правительства края, воспользоваться льготой по оплате аренды смогут представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность пострадала от введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Пока мы предусмотрели такую возможность на три ближайших месяца. Мы надеемся, в дальнейшем ситуация нормализуется и компании смогут вернуться к привычному графику работы. Но при необходимости предприниматели смогут получить отсрочку по оплате аренды с июня по сентябрь – до конца декабря 2020 года, – заявил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.

Чтобы получить поддержку, предпринимателям нужно обратиться в уполномоченный орган с обращением об освобождении от внесения арендной платы. Кроме того после окончания льготного периода предприниматели смогут получить отсрочку по внесению арендной платы на период с 19 июня по 19 сентября. Полностью платежи должны быть погашены до 31 декабря 2020 года.

Сообщается, что аналогичные меры поддержки в ближайшее время появятся и во всех муниципалитетах в отношении местного имущества. Во Владивостокском городском округе администрация ввела отсрочку по взиманию аренды с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Это распространяется на земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности. Погасить платежи предприниматели смогут до конца 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны конкретные цифры масштабного выброса мазута в Находке
Он был за рулем Toyota Prius: таксист во Владивостоке ударил пассажирку по лицу и пригрозил ей пистолетом
В Приморье задержали водителя, совершившего более 130 грубых нарушений скоростного режима
Девушку из Владивостока шантажировали интимными фотографиями
Городские власти начали ремонт трех подпорных стен во Владивостоке
Бизнес Приморья получит трехмесячную отсрочку оплаты аренды за краевое имущество
Отделения Почты России будут работать в стандартном режиме
800 тысяч марлевых повязок привезли в Приморский край
Выплаты пенсий в Приморье произведут в обычные сроки
Аварийность на дорогах Приморья резко упала
Элитный Lexus во Владивостоке выставили на торги из-за невыплаченного кредита
В Приморье заблокировали сайт с поддельными дипломами
Хотел выгулять собаку, но пропал без вести: во Владивостоке разыскивают мужчину
До +15 градусов тепла в Приморье: синоптики о температуре в ближайшие сутки
Отсрочка по налогам из-за коронавируса во Владивостоке 2020: какие предприятия получат и на какой период
МФЦ во Владивостоке в срочном порядке выдали паспорта и перешли на "удаленку"
Всех прибывающих в Приморье из-за границы отправят в специальные обсерваторы
Самоизоляция бетонными блоками: во Владивостоке закрыли проезд к популярному месту отдыха
Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой
#БудьДома - МТС запустил новый пакет сервисов для всех кто дома