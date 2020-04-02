2020-04-02T08:48:59+03:00
Общество

Преподаватели моды и дизайна во Владивостоке шьют медицинские маски

ВГУЭС решил помочь одной из больниц столицы Приморья со средствами индивидуальной защиты
Константин МИХАЙЛОВ
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Швейная лаборатория ВГУЭС изготавливает медицинские маски. Фото: сайт ВГУЭСШвейная лаборатория ВГУЭС изготавливает медицинские маски. Фото: сайт ВГУЭС
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Преподаватели Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС начали производство многоразовых гигиенических марлевых масок для лица.

— Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли обратилось к университетам, имеющим производственные лаборатории со швейным оборудованием, с просьбой помочь с изготовлением средств индивидуальной защиты — гигиенических масок для лица. Одновременно к нам обратилась одна из больниц города в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты, — рассказала директор Институт сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, кандидат технических наук, доцент Инна Клочко.

Преподаватели: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, архитекторы, дизайнеры, культурологи откликнулись на призыв о помощи, организовали производственные бригады и сели за швейные машины. Технические условия производства были переданы университету Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Оказалось, что технология производства маски несложна, но достаточно трудоемка: восемь слоев марлевой ткани, каждый из которых должен быть обтачан и окантован.

Дизайн изделий. Фото: сайт ВГУЭС

Дизайн изделий. Фото: сайт ВГУЭС

Как сообщает сайт университета, за четыре часа работы одна бригада выпускает примерно 100-120 масок. В швейной лаборатории соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы: рабочие места расположены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, регулярно обрабатываются антисептиками, помещение проветривается, работают антибактериальная и кварцевая лампы, распыляются стерилизаторы воздуха.

Преподаватели моды и дизайна за работой. Фото: сайт ВГУЭС

Преподаватели моды и дизайна за работой. Фото: сайт ВГУЭС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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