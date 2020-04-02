2020-04-02T09:04:50+03:00
Общество

Инвестиции АО «Восточный Порт» на светодиодное освещение составили около 20 млн рублей

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АО «Восточный Порт» успешно реализовало программу по модернизации систем электроосвещения в рамках перевооружения производственных мощностей.

Цель проекта состоит в повышении уровня освещенности перегрузочных комплексов и других объектов предприятия без увеличения энергопотребления, увеличении производительности и безопасности производственного процесса в тёмное время суток.

В период с 2019 года на прожекторных мачтах специализированного угольного комплекса были установлены современные светодиодные энергосберегающие приборы, обладающие большей светоотдачей по сравнению со старой системой освещения. Кроме того, было модернизировано освещение на стакерах, реклаймерах и судопогрузочных машинах, в галереях конвейеров и помещениях магнитных сепараторов, на территории железнодорожного маневрового парка и других объектах терминала. В общей сложности заменено 710 светильников и прожекторов. Совокупные инвестиции в проект составили около 20 млн рублей.

Реализация проекта по модернизации освещения за год работы позволила сократить энергопотребление АО «Восточный Порт» на освещение почти в 1,5 раза. Совокупная экономия от внедрения светодиодного освещения составит более 5 млн рублей за 10 лет.

Стремясь развивать лидирующие позиции самого мощного, современного и безопасного специализированного перегрузочного комплекса в акватории Японского моря, АО «Восточный Порт» вкладывает значительные средства в модернизацию производства, внедрение в производственный процесс высокотехнологичного и высокоэкономичного оборудования. В свою очередь, на предприятии реализуется собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках которой инвестировано 5,8 млрд руб. в усовершенствование очистных сооружений, систем ветрозащиты, орошения и аспирации, восполнение биоресурсов моря и проведение экологических акций.

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