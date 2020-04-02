Режим работы общественного транспорта во Владивостоке во время полной самоизоляции: как будет работать

2 Апр 2020 2020-04-02T10:03:19+03:00

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Во Владивостоке продолжает действовать режим полной самоизоляции. Несмотря на это работа общественного транспорта продолжается, ведь некоторым людям необходимо добираться до работы, а также посещать аптеки, медицинские учреждения и магазины. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт Владивостока во время полной самоизоляции.

Согласно распоряжению главы города, автобусы Владивостока начали работать по графику выходного дня. Дело в том, что пассажиропоток в автобусах с начала недели упал более чем на 50%. Ввиду этого ожидание автобусах на остановках будет увеличено. Электротранспорт работает в обычном режиме.

Все автотранспортные предприятия, занятые перевозкой пассажиров, продолжают работу. Они лишь сократили количество автобусов на линии, перейдя на график выходного дня. При этом все транспортные средства проходят обязательную дезинфекцию, а пассажирам на всем виде транспорта рекомендуется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдать социальную дистанцию, проводить постоянную дезинфексию. Рекомендуется также использовать безналичный расчет при оплате проезда.

По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по телефону 260-52-52.

ИСТОЧНИК KP.RU