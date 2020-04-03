В Приморье продолжается социальная акция «Справедливый урожай»

3 Апр 2020 2020-04-03T06:07:06+03:00

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Акция "Справедливый урожай" по бесплатной выдаче семян в Приморье продолжается. В этом году организаторы, региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Приморском крае, депутат Заксобрания Алексей Козицкий и интернет-провайдер «Подряд», дарят отличную возможность выиграть полезные подарки для садового участка.

Чтобы принять участие в розыгрыше:

1. Получите бесплатный «Пакет дачника» с семенами капусты, моркови, огурцов, перца и томатов. Количество пакетов ограничено.

2. Отправьте фотографии своего урожая до 10 июля, 10 августа или 10 сентября 2020г. на адрес pr@podryad.tv.

Список призов и адресов, участвующих в акции и другие подробности по тел. (423) 220-60-01 и на сайте podryad.tv.