В Приморье продолжается социальная акция «Справедливый урожай»
Акция "Справедливый урожай" по бесплатной выдаче семян в Приморье продолжается. В этом году организаторы, региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Приморском крае, депутат Заксобрания Алексей Козицкий и интернет-провайдер «Подряд», дарят отличную возможность выиграть полезные подарки для садового участка.
Чтобы принять участие в розыгрыше:
1. Получите бесплатный «Пакет дачника» с семенами капусты, моркови, огурцов, перца и томатов. Количество пакетов ограничено.
2. Отправьте фотографии своего урожая до 10 июля, 10 августа или 10 сентября 2020г. на адрес pr@podryad.tv.
Список призов и адресов, участвующих в акции и другие подробности по тел. (423) 220-60-01 и на сайте podryad.tv.