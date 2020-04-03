Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Приморье: кто и где может получить?
В Приморье после продления режима полной самоизоляции школьникам продолжат выдавать продуктовые наборы. Рассказываем, какие категории школьников могут получить продукты и где они смогут их забрать.
Выдавать продуктовые наборы во время полной самоизоляции будут родителям, детям которых положено бесплатное питание за счет государства. Это учащиеся начальной школы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ученики под опекой и дети-инвалиды.
На популярные вопросы об организации гуманитарной помощи таким семьям ответила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
В тех общеобразовательных учреждениях, где за питание детей отвечают компании, выигравшие ранее аукцион на оказание услуг, будут сами закупать, фасовать и выдавать продуктовые наборы. В школах со своей работающей кухней и поварами наборы будет формировать персонал. А в малокомплектных школах дети, как и прежде, будут получать горячее питание в школьных столовых.
Получить продуктовые наборы можно будет непосредственно в учебном заведении, где обучается ребенок. Дополнительную информацию о том, в какое время можно получить набор, стоит уточнять у сотрудников образовательного учреждения.
Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU