2020-04-03T09:57:17+03:00
Общество

Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Приморье: кто и где может получить?

Рассказываем, как в крае организована выдача бесплатных продуктовых наборов для школьников и где эти наборы можно получить
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье продолжат выдавать бесплатные продуктовые наборы для школьниковВ Приморье продолжат выдавать бесплатные продуктовые наборы для школьниковФото: primorsky.ru
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В Приморье после продления режима полной самоизоляции школьникам продолжат выдавать продуктовые наборы. Рассказываем, какие категории школьников могут получить продукты и где они смогут их забрать.

Выдавать продуктовые наборы во время полной самоизоляции будут родителям, детям которых положено бесплатное питание за счет государства. Это учащиеся начальной школы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ученики под опекой и дети-инвалиды.

На популярные вопросы об организации гуманитарной помощи таким семьям ответила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В тех общеобразовательных учреждениях, где за питание детей отвечают компании, выигравшие ранее аукцион на оказание услуг, будут сами закупать, фасовать и выдавать продуктовые наборы. В школах со своей работающей кухней и поварами наборы будет формировать персонал. А в малокомплектных школах дети, как и прежде, будут получать горячее питание в школьных столовых.

Получить продуктовые наборы можно будет непосредственно в учебном заведении, где обучается ребенок. Дополнительную информацию о том, в какое время можно получить набор, стоит уточнять у сотрудников образовательного учреждения.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Приморье: кто и где может получить?
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