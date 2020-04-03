Во Владивостоке начали дезинфицировать улицы
Во Владивостоке началась масштабная дезинфекция общественных пространств: дорог, тротуаров, остановочных комплексов и т.д. Оперативный штаб по организации работы по предупреждению и ликвидации коронавирусной инфекции сообщает, что специалисты при обработке используют препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. К дезинфекции городских территорий приступили минувшей ночью.
Теперь, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», кроме традиционных весенних работ по наведению чистоты во Владивостоке, ведут на улицах города битву с коронавирусом. Работают спецмашины с дезинфицирующими составами и люди в специальных защитных костюмах.
Используются специальные препараты. Фото: администрация Владивостока
Дезинфекция улиц во Владивостоке.
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ИСТОЧНИК KP.RU