Во Владивостоке начали дезинфицировать улицы

3 Апр 2020 2020-04-03T08:55:57+03:00

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Во Владивостоке началась масштабная дезинфекция общественных пространств: дорог, тротуаров, остановочных комплексов и т.д. Оперативный штаб по организации работы по предупреждению и ликвидации коронавирусной инфекции сообщает, что специалисты при обработке используют препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. К дезинфекции городских территорий приступили минувшей ночью.

Теперь, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», кроме традиционных весенних работ по наведению чистоты во Владивостоке, ведут на улицах города битву с коронавирусом. Работают спецмашины с дезинфицирующими составами и люди в специальных защитных костюмах.

Используются специальные препараты. Фото: администрация Владивостока

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770578" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция улиц во Владивостоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU