2020-04-03T08:55:57+03:00
Общество

Во Владивостоке начали дезинфицировать улицы

Для обработки обширных городских пространств потребуется большое количество специальных растворов
Константин МИХАЙЛОВ
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Дезинфекция улицы Владивостока. Фото: администрация ВладивостокаДезинфекция улицы Владивостока. Фото: администрация Владивостока
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Во Владивостоке началась масштабная дезинфекция общественных пространств: дорог, тротуаров, остановочных комплексов и т.д. Оперативный штаб по организации работы по предупреждению и ликвидации коронавирусной инфекции сообщает, что специалисты при обработке используют препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. К дезинфекции городских территорий приступили минувшей ночью.

Теперь, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», кроме традиционных весенних работ по наведению чистоты во Владивостоке, ведут на улицах города битву с коронавирусом. Работают спецмашины с дезинфицирующими составами и люди в специальных защитных костюмах.

Используются специальные препараты. Фото: администрация Владивостока

Используются специальные препараты. Фото: администрация Владивостока

Дезинфекция улиц во Владивостоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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