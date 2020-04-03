Зима не желает уходить: в Приморье вновь ожидается снег

3 Апр 2020 2020-04-03T08:16:26+03:00

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Министерство по делам ГО и ЧС Приморья сообщает, что спасательные службы региона снова готовятся к непогоде. Это связано с данными, которые обнародовал Примгидромет. Метеослужба информирует, что ночью и днем 4 апреля на большей части края ожидаются сильные осадки. Предполагается выпадение осадков количеством: от 6 до 14 миллиметров при снеге, от 15 до 25 миллиметров при снеге с дождем. В крае объявлено штормовое предупреждение.

— Наибольшее количество осадков, до 25 миллиметров, ожидается в Тернейском районе. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, отложением мокрого снега, усилением ветра в континентальной части края от 13 до 20 метров в секунду, на восточном побережье — порывами до 27 метров в секунду, — предупреждает метеорологическое ведомство.

Спасательные, коммунальные и дорожные службы находятся в готовности для оперативного реагирования на возможные происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU