Кража и грабеж: преступник-рецидивист из Владивостока получит по заслугам

3 Апр 2020 2020-04-03T09:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Владивостока попадет на скамью подсудимых за хищение чужого имущества. Два преступления были совершены в августе и октябре прошлого года ранее судимым по тем же статьям мужчиной. В первый раз в сауне на территории Первомайского района Владивостока злоумышленник забрался в одно из помещений для отдыха, где украл вещи и деньги у посетителя сауны на сумму 50 тысяч рублей. Через пару месяцев в сильном подпитии будущий фигурант уголовного дела сорвал с шеи женщины, с которой познакомился накануне, золотую цепочку стоимостью более 23 тысяч рублей. Перед тем как скрыться в неизвестном направлении грабитель вдобавок ударил новую знакомую кулаком в лицо.

Уголовник-рецидивист был задержан полицией тот же день, похищенное золото возвращено владелице. Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU