2020-04-03T09:28:12+03:00
Общество

Кража и грабеж: преступник-рецидивист из Владивостока получит по заслугам

Мужчина сначала похитил деньги и вещи из сауны, а потом сорвал с шеи случайной знакомой золотую цепочку
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Преступник-рецидивист отправится на скамью подсудимыхПреступник-рецидивист отправится на скамью подсудимыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Житель Владивостока попадет на скамью подсудимых за хищение чужого имущества. Два преступления были совершены в августе и октябре прошлого года ранее судимым по тем же статьям мужчиной. В первый раз в сауне на территории Первомайского района Владивостока злоумышленник забрался в одно из помещений для отдыха, где украл вещи и деньги у посетителя сауны на сумму 50 тысяч рублей. Через пару месяцев в сильном подпитии будущий фигурант уголовного дела сорвал с шеи женщины, с которой познакомился накануне, золотую цепочку стоимостью более 23 тысяч рублей. Перед тем как скрыться в неизвестном направлении грабитель вдобавок ударил новую знакомую кулаком в лицо.

Уголовник-рецидивист был задержан полицией тот же день, похищенное золото возвращено владелице. Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста
Кража и грабеж: преступник-рецидивист из Владивостока получит по заслугам
Зима не желает уходить: в Приморье вновь ожидается снег
Во Владивостоке начали дезинфицировать улицы
В Приморье продолжается социальная акция «Справедливый урожай»
У рухнувшего в Шкотовском районе моста появится объезд
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Приморье: кто и где может получить?
Самоизоляция добралась до мест отдыха на острове Русский
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Хоккейный клуб «Адмирал» обратился к своим болельщикам
Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получат 6 тысяч рублей дополнительно
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Приморье из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится?
На 15% упали перевозки пассажиров на ДВЖД в марте
Полиция Приморья вычислила распространительницу фейков
На Нейбута во Владивостоке столкнулись Toyota Corolla и пассажирский автобус
Во Владивостоке пропал парень в футболке с гербом России
Прогноз погоды во Владивостоке на 3 апреля 2020 года: днем до +8 градусов, дождь
Из-под карантина в санатории под Владивостоком сбежали четверо – источник
Третьеклассник из Приморья, рискуя жизнью, спас из огня младших братьев и отца
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
Режим работы общественного транспорта во Владивостоке во время полной самоизоляции: как будет работать
В Приморье начинают вешать штрихкоды на больных людей
Можно ли ездить на работу во Владивостоке в период полной самоизоляции?
Инвестиции АО «Восточный Порт» на светодиодное освещение составили около 20 млн рублей
Мода и дизайн Владивостока против коронавируса! Преподаватели ВГУЭС шьют медицинские маски
Lexus LX 570 уйдет с молотка во Владивостоке
Специальная разметка для магазинов в Приморье: что предпринимает бизнес в период самоизоляции