Спецпропуска для перемещения граждан во Владивостоке в период самоизоляции: кто получит и где будут выдавать
В Приморском крае вводятся специальные пропуска для перемещения граждан в период полной самоизоляции. Рассказываем, кто и при каких условиях может получить специальное разрешение.
Согласно распоряжению губернатора Олега Кожемяко, министерство цифрового развития разрабатывает систему цифровых пропусков для граждан, которые работают на непрерывных производствах: это работники портов, автобусных парков, дежурных в детских садах и всех, кто занят в непрерывном процессе обеспечения жизнедеятельности Приморья.
Такая система будет введена уже в ближайшее время. Только при наличии специального пропуска можно беспрепятственно перемещаться по краю.
Списки с людьми, у которых есть пропуск, будут подавать предприятия, имена и фамилии занесут в базу данных для работников ППС и Росгвардии. Если на улице обнаружат человека вне этих списков, правоохранителям придется выяснить, что он делал на улице, куда шел и откуда.
Напомним, в Приморье усиливается режим полной самоизоляции, который продлили до 30 апреля. Губернатор Олег Кожемяко рассказал, какие меры будут реализованы в регионе, чтобы сократить распространение коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU