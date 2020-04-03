Спецпропуска для перемещения граждан во Владивостоке в период самоизоляции: кто получит и где будут выдавать

3 Апр 2020 2020-04-03T10:51:27+03:00

Пропуска на время полной самоизоляции начнут выдавать в Приморье уже в ближайшее время

В Приморье вводятся специальные пропуска для перемещения граждан. Рассказываем, кто их сможет получить и при каких условиях

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В Приморском крае вводятся специальные пропуска для перемещения граждан в период полной самоизоляции. Рассказываем, кто и при каких условиях может получить специальное разрешение.

Согласно распоряжению губернатора Олега Кожемяко, министерство цифрового развития разрабатывает систему цифровых пропусков для граждан, которые работают на непрерывных производствах: это работники портов, автобусных парков, дежурных в детских садах и всех, кто занят в непрерывном процессе обеспечения жизнедеятельности Приморья.

Такая система будет введена уже в ближайшее время. Только при наличии специального пропуска можно беспрепятственно перемещаться по краю.

Списки с людьми, у которых есть пропуск, будут подавать предприятия, имена и фамилии занесут в базу данных для работников ППС и Росгвардии. Если на улице обнаружат человека вне этих списков, правоохранителям придется выяснить, что он делал на улице, куда шел и откуда.

Напомним, в Приморье усиливается режим полной самоизоляции, который продлили до 30 апреля. Губернатор Олег Кожемяко рассказал, какие меры будут реализованы в регионе, чтобы сократить распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU