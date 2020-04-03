2020-04-03T11:49:52+03:00
Общество

Энергетики Приморских электрических сетей готовы к прохождению паводков

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Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК) проводит работы, направленные на безаварийное прохождение паводкового периода 2020 года.

Энергетики выполнили внеочередные осмотры подстанций и переходов линий электропередачи через реки, на особый контроль взяты опоры ЛЭП, находящиеся в поймах рек и болотистой местности.

Особое внимание уделяется объектам, расположенным в непосредственной близости от рек Уссури, Большая Уссурка, Арсеньевка, Партизанская, Бикин и других. Специалисты выполнили маркировку опор ВЛ 35-110 кВ, фундаменты которых подверженных затоплению и размыву. На территории эксплуатационной ответственности филиала всего насчитывается 184 энергообъекта, поставленных на особый контроль в период прохождения паводка.

В филиале обеспечена готовность ремонтного персонала к действиям по устранению нештатных ситуаций. Бригады энергетиков оснащены необходимой техникой, материалами и автотранспортом. Для оперативного мониторинга за паводковой обстановкой налажена связь с местными гидрометеорологическими службами, организовано взаимодействие с управлением МЧС по Приморскому краю.

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Энергетики Приморских электрических сетей готовы к прохождению паводков
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