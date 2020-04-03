Выплата безработным в Приморье 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

3 Апр 2020 2020-04-03T12:39:18+03:00

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Владимир Путин в своем первом обращении к нации, относительно пандемии коронавируса, рассказал о некоторых мерах поддержки граждан. В их числе было и повышение до МРОТ пособия по безработице. Соответствующий указ вышел спустя несколько дней. Что изменилось и какая в 2020 году установлена выплата безработным, рассказали в центре занятости Приморья.

Итак, согласно законодательству, минимальный размер пособия в этом году остался на том же уровне (1 800 рублей), а вот максимальный значительно так вырос. С 30 марта в России он составляет 12 130 рублей в месяц (ранее безработные могли рассчитывать лишь на 9600 рублей). Причем и эта цифра неокончательная. Так как Приморье - регион дальневосточный, то 12 130 еще и перемножают на местный коэффициент (1.2). Итого получается: 14 556 рублей.

Максимум могут получать те, кто проработал как минимум 26 недель до обращения в центр занятости населения, и те, кого признали безработными. Сумма выплат зависит от прежней среднемесячной зарплаты.

Как получить?

Пособие может получить абсолютно любой безработный гражданин России. Причем даже сейчас во время полной самоизоляции. Для этого ему нужно зайти на интерактивный портал «Работа в России».

- Мы принимаем заявления на пособия в электронном виде, их можно подавать через интерактивный портал. Процесс несложный: нужно будет прикрепить свои документы: паспорт и трудовую. Как только получим все необходимые данные, будем назначать размер пособия, - рассказала директор центра занятости Приморья Марина Фурсова.

ИСТОЧНИК KP.RU