Погода во Владивостоке и Приморье на 4 апреля: синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер
Сегодня, 4 апреля, в Приморье погоду определяет циклон, сообщает "Примпогода". В крае облачно, осадки, в отдельных районах сильные, на северо-востоке местами очень сильные. Ветер северо-западный, западный сильный. У мысов прогнозируется очень сильный ветер, будьте осторожны. Средняя температура воздуха в Приморье составит 0...+7°C.
Во Владивостоке сегодня будет облачно, временами возможны слабые осадки в виде дождя, вероятность их выпадения оценивается в 40% Ветер при этом будет северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +2...+4°C.
В Уссурийске примерно та же погодная картина, как и во Владивостоке: облачно и небольшие осадки, только с большей вероятностью - 70%. Утром на дорогах Уссурийского городского округа гололедица. Сильный ветер днем будет дуть с севера и северо-запада, а воздух прогреется до +4°C.
В Находке сегодня весь день облачно, временами возможны слабые осадки. Синоптики прогнозируют, что их вероятность выпадения составит 40 %. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +3...+5°C.
ИСТОЧНИК KP.RU