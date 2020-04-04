2020-04-04T05:28:12+03:00
Общество

Ничего не боятся: кафе и рестораны на Шаморе продолжают работать, несмотря на запрет

Предпринимателям запрещено обслуживать клиентов в помещениях, можно только торговать на вынос, но предприимчивые бизнесмены нашли лазейку
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полиция продолжает проверки заведений общепита.Полиция продолжает проверки заведений общепита.Фото: 25.mvd.ru
Изменить размер текста:

Пока в Приморье действует режим полной самоизоляции, предприятиям общепита запрещено обслуживать граждан в помещениях кафе, ресторанов и баров. Разрешена лишь торговля на вынос. Полицейские Владивостока нагрянули на территорию бухты Лазурной, в народе называемой Шаморой. Оказалось, что некоторые торговцы нарушают действующий режим.

Все проверки полиция проводит вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Так накануне были выявлены нарушения на Шаморе. Участковые проверили деятельность точек общественного питания в районе бухты Лазурная и обнаружили нарушения.

Пока граждане продолжают нарушать режим полной самоизоляции, у предпринимателей будет стимул работать и нарушать предписания полиции. Спрос рождает предложение. Так как официально разрешено торговать лишь на вынос, работает следующая схема. Товар действительно выдают на вынос, а горожане, получив свой заказ, не спешат покидать территорию бухты, а располагаются в беседках. Впрочем, почти все кафе здесь уже закрыты, работают лишь несколько точек.

Владельцы этих заведений получили от полицейских уведомления о необходимости временного приостановления деятельности на период режима. Если они проигнорируют предписания, они будут оштрафованы и привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единственная дорога в Находку и Партизанск перекрыта из-за ДТП
Участковые Приморья прекращают прием граждан на время самоизоляции
Ничего не боятся: кафе и рестораны на Шаморе продолжают работать, несмотря на запрет
Погода во Владивостоке и Приморье на 4 апреля: синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер
Наталья Бондаренко, министр образования, о режиме работы детских садов в Приморье в период самоизоляции: «Дежурные группы планируем увеличить»
Выплата безработным в Приморье 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
Стала известна дальнейшая судьба разрушенного в Приморье моста
Энергетики Приморских электрических сетей готовы к прохождению паводков
Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке: справка, без которой нельзя выходить на улицу
Наталья Бондаренко, министр образования, о режиме работы школ в Приморье в период самоизоляции: «Дети приступят к учебе 6 апреля»
Спецпропуска для перемещения граждан во Владивостоке в период самоизоляции: кто получит и где будут выдавать
Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста
Кража и грабеж: преступник-рецидивист из Владивостока получит по заслугам
Зима не желает уходить: в Приморье вновь ожидается снег
Во Владивостоке начали дезинфицировать улицы
В Приморье продолжается социальная акция «Справедливый урожай»
У рухнувшего в Шкотовском районе моста появится объезд
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Приморье: кто и где может получить?