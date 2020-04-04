Ничего не боятся: кафе и рестораны на Шаморе продолжают работать, несмотря на запрет

4 Апр 2020 2020-04-04T05:28:12+03:00

Предпринимателям запрещено обслуживать клиентов в помещениях, можно только торговать на вынос, но предприимчивые бизнесмены нашли лазейку

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Пока в Приморье действует режим полной самоизоляции, предприятиям общепита запрещено обслуживать граждан в помещениях кафе, ресторанов и баров. Разрешена лишь торговля на вынос. Полицейские Владивостока нагрянули на территорию бухты Лазурной, в народе называемой Шаморой. Оказалось, что некоторые торговцы нарушают действующий режим.

Все проверки полиция проводит вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Так накануне были выявлены нарушения на Шаморе. Участковые проверили деятельность точек общественного питания в районе бухты Лазурная и обнаружили нарушения.

Пока граждане продолжают нарушать режим полной самоизоляции, у предпринимателей будет стимул работать и нарушать предписания полиции. Спрос рождает предложение. Так как официально разрешено торговать лишь на вынос, работает следующая схема. Товар действительно выдают на вынос, а горожане, получив свой заказ, не спешат покидать территорию бухты, а располагаются в беседках. Впрочем, почти все кафе здесь уже закрыты, работают лишь несколько точек.

Владельцы этих заведений получили от полицейских уведомления о необходимости временного приостановления деятельности на период режима. Если они проигнорируют предписания, они будут оштрафованы и привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU