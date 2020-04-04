2020-04-04T06:39:02+03:00
Общество

Участковые Приморья прекращают прием граждан на время самоизоляции

Теперь обратиться к стражам порядка можно письменно, в электронном виде, либо по телефону
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Участковые Приморья переходят на дистанционный прием граждан во время полной самоизоляции.Участковые Приморья переходят на дистанционный прием граждан во время полной самоизоляции.Фото: 25.mvd.ru
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На время действия режима полной самоизоляции участковые уполномоченные полиции прекращают прием граждан. Стражи порядка будут отвечать на вопросы граждан дистанционно.

Сегодня, 4 апреля, УМВД Приморья сообщило о временном приостановлении приема граждан участковыми уполномоченными полиции. Согласно распоряжению, участковые все же продолжают свою работу. Речь идет о приостановлении личного приема граждан на месте. Это делается для снижения вероятности распространения коронавируса.

По-прежнему можно обратиться к своему участковому письменно, в электронном виде, либо по телефону. Свои письма можно оставить в специальных почтовых ящиках, которые установлены в холлах зданий территориальных органов внутренних дел. Подать заявление о произошедшем или готовящемся противоправном деянии жители и гости Приморского края могут в обычном порядке: по телефону дежурной части территориального органа внутренних дел или лично в любом отделе полиции.

Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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