Единственная дорога в Находку и Партизанск перекрыта из-за ДТП
В Приморье из-за снегопада на дороге, ведущей в Находку и Партизанск произошло ДТП, из-за которого проезд оказался заблокирован.
Авария произошла в районе Серебряного перевала. Здесь выпал снег, из-за чего передвижение по дороге было осложнено. Водитель фургона не справился с управлением. Большегруз занесло на скользком участке дороги, часть прицепа и вовсе оказалась за пределами трассы.
В результате досадного ДТП проезд оказался заблокирован. Однако некоторые водители, рискуя своим собственным автомобилем, все же смогли преодолеть преграду, объехав место ДТП по небольшому частку дороги между краем обочины и кабиной фургона.
ИСТОЧНИК KP.RU