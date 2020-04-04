Единственная дорога в Находку и Партизанск перекрыта из-за ДТП

4 Апр 2020 2020-04-04T07:49:42+03:00

Водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего груженый большегруз перекрыл проезд

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В Приморье из-за снегопада на дороге, ведущей в Находку и Партизанск произошло ДТП, из-за которого проезд оказался заблокирован.

Авария произошла в районе Серебряного перевала. Здесь выпал снег, из-за чего передвижение по дороге было осложнено. Водитель фургона не справился с управлением. Большегруз занесло на скользком участке дороги, часть прицепа и вовсе оказалась за пределами трассы.

В результате досадного ДТП проезд оказался заблокирован. Однако некоторые водители, рискуя своим собственным автомобилем, все же смогли преодолеть преграду, объехав место ДТП по небольшому частку дороги между краем обочины и кабиной фургона.

ИСТОЧНИК KP.RU