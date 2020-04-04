Отмена движения поездов Владивосток - Хабаровск: для чего отменили и будет ли замена?
РЖД отменяет фирменный поезд "Океан", следующий по маршруту Хабаровск - Владивосток из-за режима полной самоизоляции. Рассказываем, какие еще изменения в железнодорожном сообщении предприняла компания и какая есть замена.
На официальном сайте РЖД появилась информация об отмене и сокращении более 50 поездов дальнего следования. Меры коснулись и фирменного поезда "Океан".
"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - говорится в сообщении на официальном сайте РЖД.
Таким образом с 7 апреля отменяется отправление всех рейсов фирменного поезда из Владивостока, а с 8 апреля - из Хабаровска.
Вместе с отменой "Океана" сокращается и периодичность курсирования поездов по маршруту Челябинск – Владивосток (номера поездов 12 и 47). Вагоны будут отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Владивостока – с 6 июня.
В качестве замены пассажиры могут взять билет на следующие поезда:
- №351Э, следующий по маршруту Владивосток - Совгавань;
- №001М, следующий по маршруту Владивосток - Москва;
- №007Н, следующий по маршруту Владивосток - Новосибирск;
- №099Э, следующий по маршруту Владивосток - Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU