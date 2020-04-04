2020-04-04T09:22:29+03:00
Общество

Отмена движения поездов Владивосток - Хабаровск: для чего отменили и будет ли замена?

Движение фирменного поезда Владивосток - Хабаровск отменяют с 7 апреля. Рассказываем, для чего это делается и какую замену могут выбрать пассажиры
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Поезд "Океан", следующий по маршруту Владивосток - Хабаровск отменяется с 7 апреляПоезд "Океан", следующий по маршруту Владивосток - Хабаровск отменяется с 7 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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РЖД отменяет фирменный поезд "Океан", следующий по маршруту Хабаровск - Владивосток из-за режима полной самоизоляции. Рассказываем, какие еще изменения в железнодорожном сообщении предприняла компания и какая есть замена.

На официальном сайте РЖД появилась информация об отмене и сокращении более 50 поездов дальнего следования. Меры коснулись и фирменного поезда "Океан".

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - говорится в сообщении на официальном сайте РЖД.

Таким образом с 7 апреля отменяется отправление всех рейсов фирменного поезда из Владивостока, а с 8 апреля - из Хабаровска.

Вместе с отменой "Океана" сокращается и периодичность курсирования поездов по маршруту Челябинск – Владивосток (номера поездов 12 и 47). Вагоны будут отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Владивостока – с 6 июня.

В качестве замены пассажиры могут взять билет на следующие поезда:

- №351Э, следующий по маршруту Владивосток - Совгавань;

- №001М, следующий по маршруту Владивосток - Москва;

- №007Н, следующий по маршруту Владивосток - Новосибирск;

- №099Э, следующий по маршруту Владивосток - Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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