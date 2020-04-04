2020-04-04T12:09:18+03:00
Общество

Расписание самолетов Владивосток - Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам

"Аэрофлот" изменил расписание самолетов по маршруту Владивосток - Москва из-за коронавируса. Рассказываем, как теперь будут выполняться рейсы
Василий ПОЛИКАРПОВ
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"Аэрофлот" сокращает выполнение рейсов во Владивосток"Аэрофлот" сокращает выполнение рейсов во ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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"Аэрофлот" изменил расписание самолетов по маршруту Владивосток - Москва из-за коронавируса. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте перевозчика. Рассказываем, как меняется выполнение рейсов с 4 по 10 апреля.

"Аэрофлот временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые", - говорится в обращении авиакомпании.

В соответствии с измененным расписанием, авиакомпания теперь будет выполнять один рейс в сутки, вместо привычных двух. Стоит также отметить, что подобная мера вводится лишь до 10 апреля, но не исключено, что в дальнейшем руководство компании вновь внесет коррективы в расписание полетов.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что авиакомпания "Россия" также сокращает частоту рейсов на Дальний Восток, однако на момент публикации статьи официальной информации от переводчика не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Расписание самолетов Владивосток - Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам
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