2020-04-05T04:35:18+03:00
Общество

Индекс самоизоляции Владивостока оказался значительно хуже, чем в среднем по стране

В субботу в столице Приморья было 2,6 балла - это что-то среднее между полной изоляцией и часом пик в будни
Константин МИХАЙЛОВ
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Сегодня утром улица Владивостока были пусты. Фото: Андрей СавинСегодня утром улица Владивостока были пусты. Фото: Андрей Савин
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Индекс самоизоляции во Владивостоке сегодня, 5 апреля, в 8 часов утра составлял 4,6 балла. Это высокий показатель обозначающий, что улицы столицы Приморья практически пустынны. А вот в субботу ситуация была менее позитивной.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов Яндекса. Поисковик сравнивает уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий — 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

По данным сервисов Яндекса, вчера дело в городе обстояло иначе, чем сегодня: по итогам дня 4-го марта индекс самоизоляции составил 2,6 балла. Это очень мало, хотя и на 1,8 балла больше, чем в средний день рабочей недели в начале марта.

За прошедшее время в городах с населением более 500 тысяч человек индекс изменился в среднем на 2,5 балла. Изменения во Владивостоке не такие заметные, как в среднем в других крупных городах страны. И все же в прошлую пятницу местный индекс составлял 1,3 балла — значит за неделю показатель вырос на 1,3 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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