Приморье ликвидирует последствия циклона

5 Апр 2020 2020-04-05T05:05:51+03:00

С некоторыми селами хорольского и Черниговского районов прервано транспортное сообщение

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Дорожные службы Приморского края устраняют последствия циклона, который прошел над регионом в минувшее сутки. И за-за стихии прервано сообщение с некоторыми селами Черниговского и Хорольского районов.

Как сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья, дорожная техника в районах работала всю ночь. Задействовано 140 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, грейдеры.

— Переметы снега на некоторых участках дорог достигают до 1 метра. В Черниговском районе нет проезда в села Горный Хутор, Меркушевка, Синий Гай, Каленовка, железнодорожным станциям Тиховодное и Халкидон, — говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального министерства, в Хорольском районе дорожники расчищают проезд в Лучки и Петровичи и справляются своими силами. По словам специалистов, снег начинает таять. По всем остальным дорогам края проезд есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU