В «Приморских электрических сетях» введен режим повышенной готовности
В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») перешел на работу в режиме повышенной готовности (РПГ). Энергетики в круглосуточном режиме контролируют работу сетевых объектов.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение. По краю идут осадки в виде снега с дождем. Осадки сопровождаются гололедными явлениями, порывы ветра на побережье достигают 30 м/с.
В «Приморских электрических сетях» подготовлена спецтехника и материалы, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ. В случае необходимости оперативного восстановления электроснабжения к выполнению работ готовы приступить 92 бригады (367 человек) и 153 единицы техники.
В период непогоды филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!
- Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.
- Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефону экстренных служб «101».
Внимание!
О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397