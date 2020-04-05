2020-04-05T05:18:34+03:00
Общество

В «Приморских электрических сетях» введен режим повышенной готовности

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В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») перешел на работу в режиме повышенной готовности (РПГ). Энергетики в круглосуточном режиме контролируют работу сетевых объектов.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. По краю идут осадки в виде снега с дождем. Осадки сопровождаются гололедными явлениями, порывы ветра на побережье достигают 30 м/с.

В «Приморских электрических сетях» подготовлена спецтехника и материалы, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ. В случае необходимости оперативного восстановления электроснабжения к выполнению работ готовы приступить 92 бригады (367 человек) и 153 единицы техники.

В период непогоды филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

- Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

- Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефону экстренных служб «101».

Внимание!

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397

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