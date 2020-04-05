Приморская общественная организация «Ковчег» предложила помощь инвалидам

5 Апр 2020 2020-04-05T06:03:20+03:00

«Ковчег» подает пример множеству других НКО региона. Именно сейчас их помощь нужна людям как никогда ранее

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Общественная организация инвалидов спинальников «Ковчег» обратилось через “Комсомольскую правду - Владивосток” ко всем инвалидам города. Приводим текст обращения.

«Продолжаем оказывать помощь и поддержку для людей с инвалидностью в этот сложный период пандемии коронавируса, всем кому сейчас нужно уделить особое внимание. Общество инвалидов „Ковчег“ старается помочь всем нуждающимся. Наша социальная транспортная служба готова оказать оперативную доставку лекарственных средств, любых товаров первой необходимости, купить продукты и выполнить все необходимые поручения для маломобильных граждан города Владивостока.

Инвалиды, которым помог "Ковчег". Фото: Предоставлено организацией "Ковчег"

Наша социальная мастерская окажет помощь в ремонте, прокате инвалидных колясок и других средств ТСР. Всем, кому нужна помощь, звоните или пишите на WhatsApp по номеру телефона: 89147909604».

Инвалиды, которым помог "Ковчег". Фото: Предоставлено организацией "Ковчег"

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ИСТОЧНИК KP.RU