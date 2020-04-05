2020-04-05T06:52:05+03:00
Общество

Причина смерти — удар ножом в бедро. Еще одна пьянка закончилась в Приморье трагически

Подозреваемый задержан и сознался в преступлении
Константин МИХАЙЛОВ
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СК расследует убийство в Артеме. Фото: архив КПСК расследует убийство в Артеме. Фото: архив КП
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Тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, колото-резаной раной в области бедра, было обнаружено 4 апреля в квартире дома по улице Симферопольская в городе Артеме. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело. Задержали подозреваемого — знакомого потерпевшего.

По версии следствия, между мужчинами произошла ссора во время распития спиртного. Подозреваемый схватил со стола нож и ударил оппонента в ногу. Была повреждена бедренная артерия: мужчина скончался от кровопотери в считанные минуты. Стоит отметить, что в Приморье сообщения о смерти от кровопотери при ранении бедренной артерии, появлялись в последние месяцы уже несколько раз.

На месте происшествия следователи провели осмотр, изъято орудие преступления, подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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