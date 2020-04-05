На Ханке спасли трех людей, заплутавших в метели
Трех заблудившихся людей разыскали спасатели в пурге 4 апреля в районе озера Ханка. Звонок в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморью поступил в 23:30. Стало известно, что в условиях плохой видимости мужчина, двигаясь на автомобиле УАЗ в районе села Спасское по направлению в село Гайворон, потерял ориентацию. Одновременно помощь потребовалась мужчине и женщине, которые также заблудились в районе озера Ханка.
Из Спасска-Дальнего была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС. Несмотря на сложные метеоусловия специалисты отыскали заблудившихся. К этому моменту у водителя УАЗа закончился бензин и мужчина начал замерзать. Бойцы подоспели вовремя. Мужчина и женщина, замерзшие и напуганные, были найдены в 20 км от села Воскресенка. Всех спасенных сотрудники МЧС довезли до их жилищ. Медицинская помощь не понадобилась. В поисково-спасательных работах было задействовано 7 человек и 4 единицы техники.
На Ханке спасли людей в метель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU