На Ханке спасли трех людей, заплутавших в метели

5 Апр 2020 2020-04-05T08:50:50+03:00

Помощь спасателей подоспела в момент, когда люди уже были на гране замерзания [фото, видео]

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Трех заблудившихся людей разыскали спасатели в пурге 4 апреля в районе озера Ханка. Звонок в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморью поступил в 23:30. Стало известно, что в условиях плохой видимости мужчина, двигаясь на автомобиле УАЗ в районе села Спасское по направлению в село Гайворон, потерял ориентацию. Одновременно помощь потребовалась мужчине и женщине, которые также заблудились в районе озера Ханка.

Из Спасска-Дальнего была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС. Несмотря на сложные метеоусловия специалисты отыскали заблудившихся. К этому моменту у водителя УАЗа закончился бензин и мужчина начал замерзать. Бойцы подоспели вовремя. Мужчина и женщина, замерзшие и напуганные, были найдены в 20 км от села Воскресенка. Всех спасенных сотрудники МЧС довезли до их жилищ. Медицинская помощь не понадобилась. В поисково-спасательных работах было задействовано 7 человек и 4 единицы техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770992" frameborder="0"></iframe> На Ханке спасли людей в метель.

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ИСТОЧНИК KP.RU