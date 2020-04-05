Энергетики ДРСК восстанавливают в Приморье электроснабжение, нарушенное прошедшим над краем циклоном

5 Апр 2020 2020-04-05T10:25:14+03:00

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Бригады филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» продолжают восстановление электроснабжения, которое нарушил мощный циклон. В субботу, 4 апреля, в Приморье прошел дождь, переходящий в снег. Порывы ветра достигали 30 м/с. Непогода привела к налипанию мокрого снега на провода и многочисленным нарушениям электроснабжения.

4 и 5 апреля наибольшее количество повреждений ЛЭП пришлось на центральные и южные районы края. В населённых пунктах Черниговского, Спасского, Ханкайского, Хорольского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Шкотовского, Хасанского районов аварийно-восстановительные работы велись в течение ночи. Аварийно-восстановительные работы продолжаются — в 26 сельских населенных пунктах. Энергетики ведут осмотры ЛЭП, чистят оборудование от снега, выполняют оперативные ремонты и готовят оборудование к включению.

Из-за сложной дорожной обстановки в Михайловском, Хорольском и Ханкайском районах затруднено передвижение бригад энергетиков. Отсутствует проезд к селу Лучки Хорольского района — дорога засыпана снегом. Как только дорожные службы расчистят проезд, энергетики займутся восстановлением электроснабжения села.

Сегодня, 5 апреля, по данным оперативного штаба по восстановлению электроснабжения филиала в городах и районных центрах края электричество подается в штатном режиме. К аварийно-восстановительным работам привлечены 29 бригад в составе 86 человек и 32 единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU