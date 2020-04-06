В рейсовый автобус в Артеме влетел Nissan AD

6 Апр 2020 2020-04-06T02:58:36+03:00

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В Артеме в воскресенье, 5 апреля, произошло ДТП с участием рейсового автобуса в районе остановки общественного транспорта «Зеленая». Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель автомашины Nissan AD из-за непогоды не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом маршрута «Угольная — Артем». На этом злоключения Nissan не закончились — он столкнулся с автомашиной Toyota Gaia, стоявшей на обочине из-за поломки. В рейсовом автобусе в момент столкновения находились 8 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Однако машины получили механические повреждения.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, в этом году 27-летний водитель Nissan AD к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Признаки алкогольного опьянения у мужчины отсутствовали. Составлен административный протокол за «несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU