2020-04-06T05:40:50+03:00
Происшествия

В новом микрорайоне в Приморье «заминировали» Lexus – очевидцы

Место ЧП оцепили сотрудники экстренных служб [фото]
Милана СОКОЛ
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На месте происшествия работают силовики. Фото: nadezdinskoe_tavriaНа месте происшествия работают силовики. Фото: nadezdinskoe_tavria
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Пугающую находку сделали жители нового микрорайона «Надеждинское полесье» в Приморье. По словам очевидцам, на припаркованной во дворе одного из домов машине, была прикреплена граната. Место ЧП уже оцепили.

По сообщениям очевидцев, граната оказалась прикреплена к ручке двери кроссовера. Lexus припаркован на придомовой территории ЖК «Надеждинское полесье». Является ли снаряд боевым, или это учебная граната, предстоит выяснить специалистам. Парковку сейчас оцепили, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и представители силовых структур.

Установить инициатора подобного поступка предстоит специалистам. Фото: nadezdinskoe_tavria

Установить инициатора подобного поступка предстоит специалистам. Фото: nadezdinskoe_tavria

– Люди стали сходить с ума, скоро правда 90-х везде начнется. В нашем доме сосед соседу лобовое расколотил, места на парковке мало ему,– делятся пользователи социальных сетей.

На момент выхода материала получить оперативные комментарии от МВД России по Приморскому краю не удалось.

Парковку возле новостроек оцепили. Фото: nadezdinskoe_tavria

Парковку возле новостроек оцепили. Фото: nadezdinskoe_tavria

ИСТОЧНИК KP.RU

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