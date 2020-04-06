В новом микрорайоне в Приморье «заминировали» Lexus – очевидцы

6 Апр 2020 2020-04-06T05:40:50+03:00

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Пугающую находку сделали жители нового микрорайона «Надеждинское полесье» в Приморье. По словам очевидцам, на припаркованной во дворе одного из домов машине, была прикреплена граната. Место ЧП уже оцепили.

По сообщениям очевидцев, граната оказалась прикреплена к ручке двери кроссовера. Lexus припаркован на придомовой территории ЖК «Надеждинское полесье». Является ли снаряд боевым, или это учебная граната, предстоит выяснить специалистам. Парковку сейчас оцепили, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и представители силовых структур.

Установить инициатора подобного поступка предстоит специалистам. Фото: nadezdinskoe_tavria

– Люди стали сходить с ума, скоро правда 90-х везде начнется. В нашем доме сосед соседу лобовое расколотил, места на парковке мало ему,– делятся пользователи социальных сетей.

На момент выхода материала получить оперативные комментарии от МВД России по Приморскому краю не удалось.

Парковку возле новостроек оцепили. Фото: nadezdinskoe_tavria

ИСТОЧНИК KP.RU