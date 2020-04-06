Как стать официально безработным в Приморье в условиях самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T05:25:04+03:00

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С сегодняшнего дня, 6 апреля, служба занятости Приморского края полностью перешла на дистанционный режим работы с гражданами, сообщил сайт правительства региона. Теперь зарегистрироваться в качестве безработного граждане могут через интерактивный портал министерства труда и социальной политики Приморского края.

Сначала на сайте требуется зайти в личный кабинет. Это можно сделать, нажав на кнопку «Войти через госуслуги» — она расположена под окном авторизации.

В личном кабинете в электронном виде подается заявление о предоставлении госуслуги содействия в поиске подходящей работы.

Для регистрации в качестве безработного и назначения пособия по безработице к заявлению нужно приложить фотографии (электронные образы) необходимых документов: фотографии всех заполненных страниц паспорта, трудовой книжки, документа, подтверждающего образование, справки о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы на бланке установленного образца. Этот бланк можно скачать на интерактивном портале министерства труда и социальной политики края в разделе «Бланки для граждан». Если человек не работал более года, справка от него не требуется. Также к заявлению надо будет прикрепить фото ИНН, СНИЛС и банковских реквизитов гражданина.

Приморцы с инвалидностью дополнительно предоставляют индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.

Когда завершится обработка заявления в личном кабинете, в разделе «обращения» появятся результаты оказания услуги и дата следующего взаимодействия со специалистом центра занятости. Общение также будет происходить онлайн — через личный кабинет.

В апреле максимальный размер пособия для неработающих граждан был увеличен до 12 130 рублей. Повышенные выплаты будут получать только приморцы, которым назначено максимальное пособие.

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ИСТОЧНИК KP.RU