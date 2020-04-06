Золотой слиток ценой два с лишним миллиона рублей не пустили пограничники Приморья в Китай

6 Апр 2020 2020-04-06T06:02:35+03:00

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Два приморца попадут на скамью подсудимых за контрабанду золотого слитка стоимостью более двух миллионов рублей. В зависимости от роли каждого в этой криминальной истории граждане обвиняются: в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж и обязательной продажи государству добытых из недр драгоценных металлов, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2018 году гендиректор компании, занимающейся добычей золота, отлил из спрятанного от государства золотого песка слиток золота массой около одного килограмма. Слиток фигурант дела № 1 передал фигуранту № 2 для того, чтобы тот переправил его на территорию Китая. Естественно, нелегально.

Но на пути золотодобытчиков-контрабандистов встали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Криминальная операция была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Помимо прочего, при проведении обыска у одного из подельников правоохранители изъяли 10 боевых патронов.

По данным сайта прокуратуры Приморского края, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU