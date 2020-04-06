2020-04-06T06:02:35+03:00
Общество

Золотой слиток ценой два с лишним миллиона рублей не пустили пограничники Приморья в Китай

Гендиректор золотодобывающей компании спрятал от государства около килограмма золота
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Золотой свиток.Золотой свиток.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Два приморца попадут на скамью подсудимых за контрабанду золотого слитка стоимостью более двух миллионов рублей. В зависимости от роли каждого в этой криминальной истории граждане обвиняются: в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж и обязательной продажи государству добытых из недр драгоценных металлов, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2018 году гендиректор компании, занимающейся добычей золота, отлил из спрятанного от государства золотого песка слиток золота массой около одного килограмма. Слиток фигурант дела № 1 передал фигуранту № 2 для того, чтобы тот переправил его на территорию Китая. Естественно, нелегально.

Но на пути золотодобытчиков-контрабандистов встали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Криминальная операция была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Помимо прочего, при проведении обыска у одного из подельников правоохранители изъяли 10 боевых патронов.

По данным сайта прокуратуры Приморского края, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке развернуто 80 коек для детей больных коронавирусом
Пропуска во Владивостоке в период самоизоляции: нужен паспорт, справка с работы и SMS-сообщение с Госуслуг
Энергетики ДРСК временно приостанавливают плановые работы, связанные с ограничением электроснабжения
В Приморье приняли штрафы за нарушение карантина и выход из дома
Двое взрослых людей погибли, а ребенок госпитализирован из-за жестокого ДТП в Черниговском районе Приморья
Золотой слиток ценой два с лишним миллиона рублей не пустили пограничники Приморья в Китай
В новом микрорайоне в Приморье «заминировали» Lexus – очевидцы
Как стать официально безработным в Приморье в условиях самоизоляции
Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»
Жителя Приморья, прилетевшего из Японии с симптомами коронавируса, принудительно отправили в больницу
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул
Приморские следователи МВД в прошлом году привлекли к уголовной ответственности почти 4500 человек
В рейсовый автобус в Артеме влетел Nissan AD
Пять ДТП – шесть жертв: что случилось за сутки в Приморье